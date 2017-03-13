真惡劣!色計程車司機載熟睡女模到無人停車場猥褻
色計程車司機載女乘客伺機猥褻再添一樁！曾載送過20歲小模「安安」（化名）游姓計程車司機，2015年7月間在安安結束外拍工作叫車返家，卻趁她熟睡之際載到無人停車場猥褻，事後安安向友人哭訴「我被司機載到沒有人的停車場....」，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴這名色司機。
安安在前年7月間於中和某摩鐵接案外拍，並在拍攝工作結束後，在晚間11時16分左右以手機聯繫曾載送過的游姓司機，由於拍攝過程相當疲勞，安安上車過不久就在副駕駛座熟睡。
游姓計程車司機見到安安熟睡色心大起，把她載到某無人停車場並停好車後，先以雙手環抱安安身體並親吻安安。
安安驚醒發現游男不軌，以雙手試圖推開游男並大叫「走開、我要回家、放開我」，但游姓計程車司機卻仍強行抱住安安，並持續強吻喇舌、舔耳，雙手也在安安全身上下游移約10多分鐘。
和安安同住的丁姓友人表示，當晚安安打電話向他泣訴「有變態」，過了約20分鐘後返家就抱著他狂哭，表示在停車場被色司機摸來摸去；為安安拍照的潘姓攝影師，到了半夜2時許見到安安以Line告知「我被司機載到沒有人的停車場」，在友人及攝影師的陪同下，安安也控告游姓計程車司機猥褻。
新北地檢署偵結全案，認為游姓司機利用安安熟睡，將安安載到住處附近停車場趁機猥褻，今依強制猥褻罪嫌起訴這名色司機。
(中時)
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