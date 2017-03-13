嘉義市下水道接管率掛蛋 徐國勇：黃敏惠8年沒動過

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嘉義市下水道接管率掛蛋，本島唯一！行政院發言人徐國勇今天將矛頭指向國民黨籍前市長黃敏惠，他說，當初嘉義市在民進黨嘉義市長陳麗貞任內，即完成下水道工程規劃，但後來黃敏惠上台後，工程卻完全沒有進度。

行政院最近針對各縣市提報「前瞻基礎建設」部分進行密集審查，徐國勇表示，該案原訂本周送行政院院會討論，但因為尚有很多計畫有待審議，因此特別條例草案預計23日才會送院會審查。

徐國勇昨天陪同林全南下，勘查嘉義市鐵路高架化與下水道工程興建計劃，徐國勇今天被問到嘉義市下水道工程接管率掛零，與澎湖縣唯二縣市接管率為零時，把砲火指向國民黨。

徐表示，嘉義市在民進黨執政時期，就已規劃污水處理廠，當時嘉義市副市長是現任立委李俊俋，然而這項計畫在國民黨上台後就完全沒有進度，「污水下水道是進步城市的基本設施，行政院希望儘速推動」。

(工商)