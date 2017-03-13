大馬逮捕7名疑似IS分子

馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡透露，從本月8至12日期間，一共在馬來西亞逮捕了涉嫌參與伊斯蘭國（IS）7名男女，其中2名為大馬人，其餘5名為菲律賓人。

卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）發表聲明表示，大馬警方從上週三到週日，先後在沙巴和雪蘭莪州展開突擊行動，逮捕了涉嫌參與這個極端組織活動的嫌犯，其中包括5男2女，年齡介於18至53歲。

值得一提的是，其中一名嫌犯為駐守在沙巴山打根機場的移民局官員，他與另一名任職船票販售員的女子涉嫌協助IS份子入境菲南參與IS活動。至於其他嫌犯則涉嫌為IS籌集經費或企圖潛入敘利亞等活動而被捕。1060313

(中央社)