府：反制假新聞 各國都高度重視

民進黨立委盼訂反滲透法草案，總統府今天說，立委提立法方向思考，「我們沒有評論」；不過，包括假新聞在內等透過網路散佈不實訊息新型態安全威脅，確實是各國高度重視議題。

民主進步黨籍立法委員陳明文等人今天表示，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案加入國會監督與人權保障機制。

媒體今天詢問總統府發言人黃重諺，「英系」立委出來說話，一般人會認為這應該是總統蔡英文的意思。

黃重諺一開始回答「我們不會幫立委貼那個（標籤）」。他接著說，國會議員依據他們的憲法職權，就他們關切的議題，提出立法的方向或思考，「我們沒有評論」。

黃重諺說，至於有關包括假新聞在內等等透過網路散佈不實訊息的新型態安全威脅，確實現在也是各國高度重視的國家安全議題，也正在研究各種包括立法在內的反制措施，以維護國民的安全跟國家的自由民主。

他說，事實上，也不僅在政府部門，包括許多重要的國際媒體也都投入相關的工作。例如不久前包括法新社在內許多國際媒體聯合要反制法國總統大選期間可能出現的假新聞。例如臉書也從事相關的機制開發。這不只是一個部門的事情，更應該是公共訊息相關的每一個部門的共同合作。

黃重諺也列舉，各國處理類似威脅的例子指出，不久前德國「聯邦憲法保衛局」（BfV）就證實有組織的假新聞操作試圖干擾德國的選舉；歐洲經濟合作組織（OSCE）也受到試圖破壞有「基礎設施性質」的網路架構。美國在歐巴馬政府時期，也正式簽署「波特曼-墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」）反制來自其他國家包括以假新聞的方式帶來安全上的威脅

媒體追問，外界質疑，這可能干預新聞自由，當中的防線如何區隔？黃重諺則強調，「這是兩回事」。1060313

(中央社)