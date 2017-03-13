中正盃拔河賽 宜蘭三星國中小披金戴銀

宜蘭縣三星國中及國小代表隊日前參加全國中正盃拔河錦標賽，三星國中勇奪國女組冠軍；三星國小摘下國小混合組亞軍。地方代表今天表揚，共頒發新台幣23萬元獎金。

今年全國中正盃拔河錦標賽3月11、12日在台中舉行。三星國中及三星國小代表隊在教練率領下，前往參賽。三星國中最後順利擊敗實力雄厚的台中神圳國中，勇奪女子組冠軍；三星國小表現也不遑多讓，獲得混合組亞軍，為地方爭光。

這兩支隊伍今天齊聚三星國中接受表揚，宜蘭縣議長陳文昌經向企業界募款後，三星國中獲頒10萬元獎金，三星國小5萬元獎金，教練及選手個人獎金5萬元。三星鄉長黃錫墉也頒給三星國中2萬元，三星國小1萬元。

陳文昌說，三星國小拔河選手在畢業後可進入三星國中銜接訓練，但三星國中選手畢業後，因為縣內沒有拔河重點發展的高中職學校，若要繼續訓練，學子必須離鄉背井到其他縣市，現在已有3名三星國中的拔河好手，畢業後要前往景美女中就讀，十分可惜。希望宜蘭縣政府可協調縣內高中職發展拔河項目，讓好手在地就學。1060313

(中央社)