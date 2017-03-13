中正盃拔河賽 宜蘭三星國中小披金戴銀
宜蘭縣三星國中及國小代表隊日前參加全國中正盃拔河錦標賽，三星國中勇奪國女組冠軍；三星國小摘下國小混合組亞軍。地方代表今天表揚，共頒發新台幣23萬元獎金。
今年全國中正盃拔河錦標賽3月11、12日在台中舉行。三星國中及三星國小代表隊在教練率領下，前往參賽。三星國中最後順利擊敗實力雄厚的台中神圳國中，勇奪女子組冠軍；三星國小表現也不遑多讓，獲得混合組亞軍，為地方爭光。
這兩支隊伍今天齊聚三星國中接受表揚，宜蘭縣議長陳文昌經向企業界募款後，三星國中獲頒10萬元獎金，三星國小5萬元獎金，教練及選手個人獎金5萬元。三星鄉長黃錫墉也頒給三星國中2萬元，三星國小1萬元。
陳文昌說，三星國小拔河選手在畢業後可進入三星國中銜接訓練，但三星國中選手畢業後，因為縣內沒有拔河重點發展的高中職學校，若要繼續訓練，學子必須離鄉背井到其他縣市，現在已有3名三星國中的拔河好手，畢業後要前往景美女中就讀，十分可惜。希望宜蘭縣政府可協調縣內高中職發展拔河項目，讓好手在地就學。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。