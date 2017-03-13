網友要求棒協改革 25日上街遊行

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中華隊在世界棒球經典賽吞3敗、無緣晉級，有網友號召上街頭要求改革，主題「棒協要改革，國球自己救」遊行將在25日舉行。

活動發言人王奐表示，經典賽後球迷要求棒球改革，原本有兩組人馬分別預定18日、19日上街遊行，但因路權申請的日程，合流改在25日舉行，工作小組目前有100多人透過群組串連。

活動透過臉書發布，有5萬名網友有意參加。王奐表示當天中午在立法院集合，向立法委員遞交改革意向書，之後步行前往體育署陳情，預定在體育署外搭設舞台，播放中華隊歷年精彩比賽畫面。

當天下午5時中華職棒在新莊棒球場舉辦開幕賽，遊行活動結束時間暫訂下午4時，方便球迷前往觀賽；也正向中華職棒爭取版權，希望用大螢幕轉播比賽。1060313

(中央社)