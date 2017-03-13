台北巴黎電影合作 香港簽協議
台北市電影委員會和巴黎合作推動電影合作，雙方今天趁著在香港參加國際電影節的機會，在香港簽定合作協議。
「台北─巴黎創投─合製片計畫」簽署儀式下午在港島君悅酒店舉行，由台北市文化局長鍾永豐與巴黎創投─合製片計畫執行長費魯璜唐（Pierre-Emmanuel Fleurantin）共同簽定。
鍾永豐致辭時表示，法國電影界對台灣電影早有認識，過去就曾邀請台灣導演前往交流，期望簽定協議後，進一步促進兩地電影的密切合作。
他其後接受記者訪問說，過去台灣和法國電影界只限於文化層面上的交流，這次雙方簽定協議，是要把原先的合作提升為投資上的合作。
他並說，期望台、港之間的交流從旅遊發展到電影合作方面。
費魯璜唐也期待藉此促進法國和台灣電影業合作。他說，近幾年來區內的電影市場愈來愈重要，對歐洲來說很重要。
他並說，今後將會引進法國電影到台灣拍攝。
根據協議，雙方將會在台灣挑選影片進行拍攝合作。
主辦大會還舉辦台北世大運宣傳會，台灣自行車熱潮電影「練習曲」男主角東明相和馬拉松運動電影「一萬公里的約定」女主角賴雅妍出席宣傳會。1060313
(中央社)
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