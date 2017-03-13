大陸禽流感疫情持續 2月死亡61人

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中國大陸H7N9禽流感疫情持續蔓延，2月份共發現160例感染病例，其中61人死亡。雖然和1月份相比，感染病例與死亡人數都小幅減少，但和去年12月相比仍然偏高，顯示疫情未完全獲得控制。

中國大陸國家衛生和計畫生育委員會疾病預防控制局今天公布「2017年2月全國法定傳染病疫情概況」。數據顯示，2月份全中國大陸通報的H7N9禽流感人類感染病例達160例，死亡61人。

和1月份的感染人數192例、死亡79人相比，2月疫情蔓延似乎有所減緩；但若參考去年12月的106例感染、20例死亡來看，中國大陸的H7N9禽流感疫情顯然仍未獲得完全控制。

中新社報導，包括禽流感在內，全中國大陸2月份通報的法定傳染病超過48.5萬例，死亡1409人。1060313

(中央社)