台中偵查佐抓毒遭撞 警長不捨同仁24小時緝凶

我要評比

台偵查隊起獲張賣給曹嫌的搖頭丸160粒、K他命、混合咖啡包等毒品總計500多公克。（張妍溱翻攝）

台中市第五警分局偵查隊10日凌晨在北屯區遼陽五街附近圍堵張姓毒販，過程中張嫌竟急踩油門衝撞警方逃逸，當時偵查佐陳志成首當其衝，人被撞飛造成顱內出血，所幸緊急送醫病情漸趨穩定，今天轉往普通病房，警方並逮捕24歲張嫌，訊後依殺人未遂、妨害公務、毒品罪嫌移送，法院裁定羈押。

警方指出，拘捕24歲曹男涉嫌販毒案時，間接得知有毒品、詐欺前科的張涉嫌販毒情資，10日凌晨，得知張駕駛一部白色自小客車出現在遼陽五街附近，偵防車沿途跟蹤張到死巷，最後以前後包夾方式攔查，大聲喝令「警察、下車」時，張惡意衝撞讓站在車側的偵查佐陳志成，被撞飛後腦重擊著地，情況一度危急。

陳志成因公受傷，偵查隊同仁除了輪流3班探視、到寺廟祈福集氣，化悲憤為力量，24小時內將張嫌查緝到案，並起出張賣給曹嫌的搖頭丸160粒、K他命、混合咖啡包等毒品總計500多公克。

警察局長陳嘉昌當天獲知消息趕到急診室外面等，當醫生告知陳沒有生命危險，他才放下心中石頭，沉重表示，執勤時同仁發生意外，心中十分不捨，對張嫌從嚴追究刑責，協助受傷員警家屬民事求償，並協助家屬申請各項保險金，並代表市長致贈1萬元慰問金。

(中時)