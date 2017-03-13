斯文通緝犯發福成大叔 警呼「真歹認」

楊姓通緝犯9年前的口卡照片模樣斯文如今卻成發福大叔判若兩人。（張妍溱翻攝）

楊姓通緝犯9年前的口卡照片模樣斯文如今卻成發福大叔判若兩人。（張妍溱翻攝）

台中市警局第二分局員警日前於忠明路與華興街口一家人力仲介公司前查出1輛可疑機車，車主30歲楊姓男子是妨害兵役通緝犯，但警方查詢楊男口卡照片年輕斯文，被指認的楊男卻一臉落腮鬍發福大叔模樣，體重達百公斤，人臉無法辨識最後透過指紋辨識系統才確認是「本尊」，訊後將他解送士林地檢署歸案。

警方表示，當時進到人力仲介公司內詢問，問到車主是楊姓男子，後來楊一走出來表示機車是他的，員警卻嚇一跳，因所調閱戶籍口卡照片，比對之下差很大，再透過警用人臉辨識系統也無法辨識，一度懷疑「有人頂罪」。

警方指出，楊的戶籍口卡大頭片，是俊俏略瘦的年輕人，但眼前的楊男，體型壯碩，身高170公分左右、體重約100公斤，還留有落腮鬍，楊自嘲：「像40歲發福大叔」，表示口卡照片是他在當兵時拍的，起碼距離9年時間。

楊向警方說，因工作關係，1年多前從新北市搬到台中，不知自己因妨害兵役條例被士林地檢署通緝，由於生活懶散沒有運動，體重不斷增加，他還開玩笑說，早知道就跟警方說「我不是車主」，警方訊後依法將他解送歸案。

(中時)