台南驚嘆號 吃碗草莓冰排隊4小時

冰鄉水果店老闆娘吳林秀芬，端出該店的招牌草莓冰。（黃文博攝）

住在台北的輔大學生到台南旅遊，排隊拿到150號，等了3個多小時，才拿到冰鄉的草莓冰。（黃文博攝）

想吃冰鄉這碗草莓冰，得排隊4小時。（黃文博攝）

台南市中西區民生路一段的冰鄉水果店販賣的草莓挫冰，恐怕得要用好幾個驚嘆號才能形容，因為這碗冰，已從春節前火紅到現在，老饕從寒流來襲捧場到白天接近30度的初春，還沒退燒的現象，好奇想品嘗一下，對不起，得排隊拿牌號等4小時。

冰鄉的老闆吳茂雄、吳林秀芬夫妻，均已60多歲，20多歲就在台南市中西區民生路一段現址經營冰果店，原先只賣祖傳的番茄沾醬、八寶豆花等冰品和水果，後來看水果盛產季節，春天推水果冰、夏天芒果冰、冬天草莓冰，前30年均沒什麼名氣，生意普通。

最近幾年，拜網路行銷的速度，加上大學生的打卡加持，冰鄉靠每年7、8月的芒果冰快速竄紅，在芒果冰推出的時候，每天下午1點開張，老饕都上午11點多就來排隊拿牌號，如果不想排隊的人，通常得等超過3小時，該店的芒果冰，比玉井產地還火紅。

令人驚奇的是，冰鄉今年春節前推出的草莓冰，一樣火紅，而紅到現在，老饕排隊拿牌號等吃冰的盛況，比夏天的芒果冰還離譜，才到台南旅遊兩次的一位輔大哲學系學生說，他就是經由同學介紹，特地從台北南下來體驗草莓冰的，他拿到150號，等了3個多小時，享用前先PO上臉書炫一下，覺得很滿足。

吳林秀芬說，該店的草莓冰，是用新鮮草莓現切，再淋上自製的糖水和煉乳，老饕就是喜歡這種古草味的配法，該店其實已經賣了近30年了，直到最近幾年才慢慢火紅起來。

(中時)