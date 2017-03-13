國際賽打者進步速 王溢正：投手要更努力

Lamigo桃猿王溢正出席TAG Heuer與2017中華職棒官方時計合作記者會。（大悅公關提供）

中華職棒新球季開打倒數，官辦熱身賽將在14日展開，Lamigo桃猿左投王溢正經過中職日職對抗賽後，狀況逐漸調整到位，連續2年與日本國家隊交手，他也提到，在打者不斷進步的情況下，「投手要更努力。」

2月28日的中職日職對抗賽首戰，王溢正先發迎戰日本國家隊，主投2局失2分，他表示，自己在台日賽時狀況沒有那麼好，但回台後藉球隊的熱身賽調整，感覺逐漸到位，有了去年季前赴日參賽的經驗，王溢正表示：「今年調整進度比較快，較早開始訓練，身體比較聽話一點。」

連續2年與日本國家隊交手，王溢正提到：「從這幾次比賽就知道，現在打者真的進步神速，我們投手要更努力。」

(中時電子報)