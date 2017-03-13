五峰營地連絡路遭地主封路 60位露營客一度受阻

新竹縣五峰鄉羅山地區1名地主疑因不滿自家土地一直有遊客進出，13日雇來1輛怪手封路，導致有60位露營客一度無法下山。（陳育賢攝）

新竹縣五峰鄉羅山地區1名地主疑因不滿自家土地一直有遊客進出，13日雇來1輛怪手封路，導致有60位露營客一度無法下山。（陳育賢攝）

新竹縣五峰鄉羅山地區1名地主疑因不滿自家土地一直有遊客進出，13日雇來1輛怪手封路，導致有60位露營客一度無法下山。（陳育賢攝）

新竹縣五峰鄉羅山部落1名地主不滿自己的私有地，長期讓大批露營客自由進出，到山區的5個營地露營，13日派怪手封路，導致60位露營客一度受困山上，經鄉公所、警方等人到場了解狀況並協調下，露營客才在下午2點順利下山回家。

全國民眾瘋露營，但山區很多出入道路仍屬私有地，若未協調使用權限，可就會讓遊客敗興而歸。據了解，五峰鄉羅山部落的這位地主即認為，其私有地內的連絡道路長期讓露營客進出，大家走習慣了，還以為是自由通行的道路，讓他感到相當困擾。

地主認為沒有義務給大家方便通行，請來1部怪手卡在路中間「封路」，地主並在怪手車上貼上字條，指「此路段是私有地，無義務給予大眾方便通行，迫而無奈的作為，敬請見諒，或可到五峰鄉公所訴求」，地主還特別註名，「僅給予步行通道用」。

而上山露營的60位民眾，今天中午陸續下山欲返家時，才發現怪手停在路中間，認為此是營地業者跟地主之間的糾紛，幹麻牽扯到有花錢的消費者，更感行動自由受到控制，氣的趕緊向營地業者反映並報警處理。

而五峰鄉公所人員到場了解，指該道路是鄉公所在1994年開通，但部分道路用地確實是地主私有地，因此警方雖到場，也無可奈何。

最後經協調後，地主於下午2點將怪走暫時移走，讓60位露營客下山，不過，又立即將怪手擋回路中央，不讓車進出。

(中時)