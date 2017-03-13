身心障礙停車格經常遭占用 苗栗縣警局加強取締

苗栗縣警方接獲身心障礙停車格經常遭民眾無故占用，即日起將加強取締違規停車。(江詩筑翻攝)

苗栗縣警局近日經常接獲身心障礙者反映，身心障礙者停車格遭民眾占用，影響身心障礙者停車權益，對此，苗栗縣警察局針對轄區各市區道路身心障礙停車格將加強執法取締。

根據統計，今年一月迄今，苗栗縣警察局取締違規占用身心障礙停車格違規案件計113件，與去年同期取締8件比較，增加105件，取締件數大幅提升。

苗栗縣內各市區道路身心障礙停車格內均有劃設身障圖案及樹立身障標誌，如需使用該專用停車位，車輛應掛有專用牌照或領有身心障礙專用停車位識別證，並置於汽車前擋風玻璃明顯處，以供查核檢驗，如非身心障礙者停車則依道路交通管理處罰條例第56條1項10款處罰(新臺幣600元以上1200元以下罰鍰)及拖吊。

苗栗縣警察局為了保障身心障礙者停車空間與使用權益，將持續加強取締工作，以改善身心障礙者的停車環境，並呼籲全體大眾共同來努力遵守交通安全規則，以維護身心障礙者使用停車空間的權利。

(中時)