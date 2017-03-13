韓國在野黨猛烈批評 朴槿惠不服彈劾判決

圖為朴槿惠雖被彈劾後12日傍晚抵達私宅時面露笑容。（美聯社）

韓國前總統昨（12）日傍晚搬到三成洞私宅，隨後發布聲明致歉未竟總統職責，同時說，真相總有水落石出之日。韓國在野黨猛烈批評，朴的說法毫無道歉誠意，只見對彈劾判決的抗議，她該接受嫌犯應有的待遇。

根據路透報導，最大在野黨共同民主黨黨魁秋美愛（Choo Mi-ae）今在一場會議中說：「就算在她離開的當下，她在大家面前也表現出毫無悔意，只說了這些有關真相的話，毫無其他聲明，只有不服而已。」

南韓右派小黨正黨推派的總統候選人余承敏（Yoo Seong-min）更說：「這令人感到震驚又遺憾。」

秋美愛表示，「抗議憲法法院的判決，形同對人民及憲法的背叛。」朴槿惠該接受嫌犯應有的待遇，並配合檢方一切調查。

朴槿惠恢復平民之身後，不再享有司法豁免權，只要檢方傳喚就必須到案，外界揣測，檢方也可能提出將她限制出境的申請。

(中時電子報)