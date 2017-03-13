瓊瑤交代身後事 徐乃麟談安樂死：不想拖累家人

瓊瑤交代身後事、支持安樂死，徐乃麟對此也提出看法。（圖／本報系資料照片）

知名作家瓊瑤12日在臉書交代自己的身後事，發不動大手術、不送加護病房、不插鼻胃管等五聲明，並提到支持安樂死，叮嚀別被「生死」的迷思給困惑，曾是瓊瑤一線小生的徐乃麟，今（13日）被問到此事也做出回應。

徐乃麟今錄華視《天才衝衝衝》，談到瓊瑤昨晚交代身後事，根據《蘋果日報》報導指出，徐乃麟表示，雖然在家中沒有正式提出討論，不過他不時表明自己日後若重病、身體無法自主「我也不要拖累家人」，感嘆大家都很辛苦，徐乃麟也表示支持安樂死。

徐乃麟家中談話風格開明，連同志平權也是討論話題，徐乃麟提到，若子女表示出櫃，他也可以接受「難道我們父母要跟子女對抗嗎？到最後大家都不開心」。

(中時電子報)