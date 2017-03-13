綠委被爆喬軍中人事 府：不是事實

我要評比

媒體報導，某南部民主進步黨籍立法委員強行介入國軍少將人事安排。總統府今天說，國防部第一時間已否認此事，「這些傳言不是事實」。

媒體報導，民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，為此國防部召開人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選。國防部昨天澄清，媒體報導某委員介入，並非事實。

總統府發言人黃重諺今天被問到此事，他說，昨天國防部第一時間已正式發新聞稿，否認此事，國防部在聲明裡面也寫得很清楚，國軍將級人事案都依照相關規定辦理，所以，「這些傳言不是事實」。1060313

(中央社)