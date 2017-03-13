分局長強派護「花」勤務 基層警大反彈
新北市瑞芳分局長林泰裕日前突發奇想，要求基層警員進行「護花勤務」，不過所謂的護花並非是保護夜歸的女子勤務，而是真正的「花朵」野百合，指令一出基層警隨即反彈，指一般勤務已經相當繁重，結果現在還要護花，不僅沒有錦上添花，恐怕有浪費警力之嫌。
新北市鼻頭國小與風管處合作復育野百合2年，日前卻傳出被民眾挖走百合花的情形，瑞芳警分局長林泰裕日前到鼻頭國小時，就要求鼻頭派出所安排護花勤務，保護百合花的安全，卻引起基層反彈。
「警察現在什麼都要做，現在居然連護花也是警方的事情了！」基層警員表抱怨，瑞芳地區地廣人稀，平時執勤人數已經嚴重不足，根本無力護花，同時透露認為警察最重要的工作，應該是維護市民的治安與交通安全，不能把所有事情攬在身上，而且鼻頭所只有5個人值勤，加上輪休，根本沒有警力負擔。
當地居民也稱，守護百合花應該是大眾發揮公德心，若單靠警察保護，其實成效不大，倘若真的要派人，應該也要請主管單位的東北角風景管理處人員或者是區公所人員幫忙巡邏，不能甚麼事都只靠警察。
據悉，現任的分局長先前就常做出不合理的指示，引發基層不滿，這一次又要求員警護花，造成極大的反彈，目前分局則表示，會依照施行成效後再做調整，不讓基層警有過多負擔。
(中時)
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