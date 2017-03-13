高材生原民尋找文化 返鄉投身教育與導覽

孫銘恒（後排戴眼鏡者）自政大教育系畢業後，選擇帶著專業與擅長的教育工作，返回家鄉教導課輔班的孩子，讓山裡的孩子繼續傳承與保護原民文化。（周綾昀攝）

孫銘恒發現現在課輔班的孩子比起以往課輔班的學生，對部落活動充滿興趣與精力。（周綾昀攝）

孫銘恒發現現在課輔班的孩子比起以往課輔班的學生，對部落活動充滿興趣與精力。（周綾昀攝）

「中壯年原民要受主流教育，當成橋樑消彌代溝，保護族人。」排灣族人孫銘恒，因父母離異離開屏東牡丹東源，10年前自覺身為原民卻對文化一無所知，才再次返鄉，成東源解說隊隊長，政大教育系畢業的他也投身課輔班，讓山裡的孩子繼續傳承與保護原民文化。

雙親祖代都生長在東源的34歲孫銘恒，自3歲父母離異後，才隨著媽媽下山再嫁，繼父不喜歡他回鄉，孝順如他又不願讓母親為難，只能壓抑對這片土地的情感，直到10年前繼父離世，加上村長溫維倫找他尋根，才讓近鄉情怯的他，重新赤足踏上東源這熟悉又陌生的土地。

「我講話很台味，是部落最台的人。」孫銘恒說，自己身上明明流著原民的血，卻漢化嚴重，文化內涵幾近零，因此5年前他到原住民族文化園區學排灣族藝術、文化、音樂，這段他稱為最受挫的日子，是因為擁有政大高學歷的他，在這裡卻什麼也不懂。

孫銘恒說，返鄉契機是園區的學姊告訴他，「我們讓遊客了解排灣族的故事和舞，對部落卻沒有實質貢獻」，於是他把專業與擅長的教育工作，帶回鄉發揮，參與解說隊和課輔班，發揮「捍衛、教育、服務」青年傳統精神，加深孩子對部落的情感。

他設計的課輔班，不僅寫作業，還帶著孩子認識部落一草一木，未來將規劃數位中心，讓孩子採訪耆老記錄部落，落實原鄉部落教育，他欣慰地說，班上20個孩子比起以往課輔班的學生，對部落活動充滿興趣與精力，這正是文化認同最棒的起點。

(中時)