宜蘭基層座談會 首場討論頭城轉運站
宜蘭縣政府今(13日)赴頭城舉辦今年首場基層座談會，一改往年整個行政區一起邀請的大型座談會，今年嘗試以小型座談會方式舉辦，分梯次讓地方人士暢所欲言，縣府也可與地方充分溝通。今討論主題為頭城轉運站，縣府目標舒緩觀光交通，不過，地方則希望能進一步結合地區運輸。
頭城地區由於近年來的烏石港賞鯨船、外澳衝浪、蘭陽博物館等觀光行程陸續興起，頭城觀光人數迅速成長，不過，人潮湧現也凸顯出頭城欠缺完善的大客車停靠空間與轉乘接駁場所。縣府因此在烏石港遊客中心旁規劃興建頭城轉運站，提供觀光旅客接駁運輸，目前剛動工，預計今年底可完工。
縣府官員先向地方里長、民代簡報頭城轉運站規劃內容與後續效益，地方人士隨後紛紛發表意見，認為轉運站的立意良好，但是卻跟地方交通發展關聯性低，因為設在烏石港裡頭，距離市區有段距離，只單純解決觀光交通問題，卻沒考慮到地方運輸發展「老人家常搭公車，在烏石港上下車不方便啦。」
另外，鎮民代表會主席柳萬順提到，烏石港航道淤積一事，縣府過去常將清淤推給漁業署，港內淤積造成漁民困擾，希望縣府能擔起責任，盡速清淤。另外，台2庚山腳道路也要盡速興建，才能徹底解決頭城整體交通。
代理縣長吳澤成表示，縣府向行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」，除了北宜直鐵加鐵路高架捷運化之外，另外一個重點就是「台2庚山腳道路」，否則，現在宜蘭現有的3條東西向道路，東不到東、西也不到西，的確需要一個完整的山腳道路來解決地區交通。
另外，烏石港航道淤積問題，吳澤成向地方致歉並強調，航道視同路面道路，必須保持暢通，不應該、也不容許出現淤積，縣府會以開口契約方式，只要一發現淤積就立即請廠商出面清淤。
最後，吳澤成說，轉運站的功能是整合國道客運與地區公車，如今地方有意見回饋給縣府，縣府也會想辦法，找出如何連結地方交通接駁的方式。
(中時)
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