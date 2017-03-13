傳藝中心民間戲曲新秀駐團演訓計畫 開始徵件
國立傳統藝術中心（以下簡稱傳藝中心）推動戲曲新苗培育計畫，至今邁入第5年，協助輔導民間團隊厚實人才的基礎培訓工程，讓青年新秀透過「入團實習」、「以師帶徒」、「以演代訓」、「實務演練」、「大戲磨練」等循序漸進的方式，在緊湊的演出過程中訓練耐壓與臨場應變能力，逐步提升技藝，協助民間團隊扶植新生代演員，培育戲曲界新星。
有鑑於傳統戲曲的式微與人才斷層現象，傳藝中心於102年啟動培育民間戲曲新秀的工程，包含「歌仔戲青年人才培育計畫」、「輔導戲曲後場人才駐團演訓計畫」、「輔導中南部歌仔戲新秀駐團演訓計畫」等，過去4年，在專家學者、民間團隊、受訓藝生等三方互相作用下，激盪出許多火花，不僅培育了前、後場共計51名藝生，部分藝生亦順利進入劇團成為固定團員，顯現傳藝中心戮力搭建的人才培育平台逐步發揮效用。
「106年輔導民間戲曲新秀駐團演訓計畫」以團隊為單位辦理公開徵選作業，團隊可同時提出前場與後場藝生人選，年齡應在18~35歲之間。與以往不同的是，前場藝生不以歌仔戲劇種為限，開放至人戲類劇種；後場藝生則不限劇種。傳藝中心將在完成收件後，邀集學者專家四至六人組成評審小組，進行評審作業，擇優團隊於5-12月間執行本計畫，並規劃育成大戲演出，以檢視演訓成效。
「106年輔導民間戲曲新秀駐團演訓計畫」自即日起至3月31日止，歡迎有興趣的傳統戲曲團隊送件，相關申請文件請上國立傳統藝術中心官網查詢及下載，相關問題請洽傳藝中心劇藝發展組徐小姐（02-8866-9600#1646）。
(中時)
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