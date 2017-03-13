【絕代三嬌．悲喜雙齣】國光劇團春天藝術節震撼登場
第五度受邀參加高雄春天藝術節的國光劇團，今年帶來【絕代三嬌‧悲喜雙齣】之《西施歸越》與《春草闖堂》，4月在高雄市大東文化藝術中心登場。
《西施歸越》是郭小莊名作，睽違24年重新問世，由大陸名劇作家羅懷臻編劇，1993年郭小莊「雅音小集」曾以《歸越情》之名演出，西施懷著吳王夫差的嬰孩回到越國，句踐無法容忍，范蠡的愛情變質，西施「歸」越卻彷彿無家無國可歸，不知何去何從。
劇作將西施以往「女間諜」、「女功臣」的標籤形象還原為一介單純女子，跳脫歷史與政治的束縛，重新開啟對西施之為人的本質關懷，超越道德的現實層面而直探人性底層。
國光藝術總監王安祈即是當年促成郭小莊製作《歸越情》的幕後推手，此劇隨著郭小莊離開京劇圈成為絕響。
相對於《西施歸越》的淒厲悲苦，《春草闖堂》則是讓觀眾捧腹大笑不絕。正義感十足的相府小丫鬟春草為了「拯救公子」，不惜直闖官衙撒謊騙過油條知府，接著不得不繼續編織瞞天大謊，「偽造文書」騙倒相國，還騙得皇帝欽賜御匾，終於將喜事弄假成真，為小姐締結良緣。
國光藝術總監王安祈將此劇視為「此生必看的天下第一喜劇」，六零年代以來即是大陸中國京劇院名旦劉長瑜、名丑寇春華的代表作，膾炙人口久演不衰。
為了傳承這齣經典名劇，國光特邀中國京劇院名角陳淑芳、呂昆山老師來台授藝，國光曾主演此劇的資深旦角朱勝麗與名丑陳清河也從旁輔助，充分發揮國光親如一家的團隊精神。
此次高雄演出由甫獲今年「十大傑出女青年」的花旦演員凌嘉臨，和她的「同班同學」美嗓旦角黃詩雅前後分飾「春草」，中生代硬底子丑角許孝存主演胡知府。
4月7日晚場《西施歸越》，9日午場《春草闖堂》，相關資訊可至官網查詢。
(中時)
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