台南市今年將出現多元化計程車
去年10月交通部公告修正相關法規開放多元化計程車後，台南市政府交通局已完成前置配套作業，待費率審議完成即可開放業者申請，今年可望出現「多元化計程車」，提供民眾搭車的另種選擇。
交通局長林炎成表示，多元化計程車除鬆綁車體顏色、費率，也開放使用電子支付，還可結合APP提供叫車、預估車資、路徑紀錄等智慧先進功能，能提供台南市計程車更優質服務。
林炎成指出，由於涉及費率鬆綁，依法必須由計程車公會先提出；日前該局已召集相關團體開會研擬費率草案，並通過小組審查，預訂本月16日提送台南市市區汽車客運營運審議委員會通過審議後，將立即公告開放業者申請經營。
林炎成強調，台南市是觀光大城，因應合併升格以來的交通需求，大台南的交通未來將以先進運輸為骨幹，搭配公車路網，並透過多元化計程車、彈性運輸、公共自行車補足最後一哩，建構綿密的大眾運輸服務。
至於有議員建議開發公用叫車平台，林炎成認為，此一想法頗具前瞻性，可藉此平台達到蒐集營運大數據、監督管理的目的。據悉中央目前已有開發計畫，市府將建議中央統一建置派遣平台，不僅讓民眾可以暢行全國，還可免去地方分頭開發重複投資的疑慮。
台南市公共運輸處處長黃耀國也指出，多元化計程車是科技化、智慧化、客製化的服務，不但具備Uber的特點，更重要的是業者合法經營，乘客權益也由政府把關，未來將全力輔導有意投入的業者籌備營運。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。