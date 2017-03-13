台南市今年將出現多元化計程車

去年10月交通部公告修正相關法規開放多元化計程車後，台南市政府交通局已完成前置配套作業，待費率審議完成即可開放業者申請，今年可望出現「多元化計程車」，提供民眾搭車的另種選擇。

交通局長林炎成表示，多元化計程車除鬆綁車體顏色、費率，也開放使用電子支付，還可結合APP提供叫車、預估車資、路徑紀錄等智慧先進功能，能提供台南市計程車更優質服務。

林炎成指出，由於涉及費率鬆綁，依法必須由計程車公會先提出；日前該局已召集相關團體開會研擬費率草案，並通過小組審查，預訂本月16日提送台南市市區汽車客運營運審議委員會通過審議後，將立即公告開放業者申請經營。

林炎成強調，台南市是觀光大城，因應合併升格以來的交通需求，大台南的交通未來將以先進運輸為骨幹，搭配公車路網，並透過多元化計程車、彈性運輸、公共自行車補足最後一哩，建構綿密的大眾運輸服務。

至於有議員建議開發公用叫車平台，林炎成認為，此一想法頗具前瞻性，可藉此平台達到蒐集營運大數據、監督管理的目的。據悉中央目前已有開發計畫，市府將建議中央統一建置派遣平台，不僅讓民眾可以暢行全國，還可免去地方分頭開發重複投資的疑慮。

台南市公共運輸處處長黃耀國也指出，多元化計程車是科技化、智慧化、客製化的服務，不但具備Uber的特點，更重要的是業者合法經營，乘客權益也由政府把關，未來將全力輔導有意投入的業者籌備營運。

(中時)