山川琉璃橋效應，原住民文化園區遊客、收入大增

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原住民族文化園區前年和去年遊客數比大前年多出4至5萬人次，總收入均突破2000萬元。（潘建志攝）

山川琉璃吊橋。（潘建志攝）

屏東山川琉璃吊橋前年底開放後遊客不斷，位於吊橋瑪家端的原住民族文化園區受益最大，前年和去年遊客數比大前年多出4至5萬人次，年總收入均突破2000萬元，去年更首度超過立法院設訂的目標值2800萬元。未來園區將加強用餐環境及歌舞，希望遊客能在園區內待更久時間。

山川琉璃吊橋2015年底開放，開放前就有許多好奇民眾前來「探勘」，因停車場位在園區內，增加遊客入園意願，當年有36萬多人次入園，園區總收入2100萬多元，首度突破2000萬元，比2014年的遊客數32萬多人次，年收入1700萬多元明顯成長許多。

2016年再度成長，共有37萬多人次入園，直逼開園首年的遊客數，為莫拉克風災後新高；總收入更達2800多萬元，首度超過立法院設訂的目標值2800萬元。其中收入來源仍以門票為主，停車費也成長不少。

希望不要只沾吊橋熱潮，園區今年正逢開園30周年，也有大規模整修及計畫，希望吸引更多遊客入園並增加停留園區內時間。原住民發展中心主任曾智勇說，歌舞館是園內最大特色之一，今年除了增設藝術總監，提高舞碼數量及品質，也增加舞者人數，帶給遊客更棒的歌舞體驗。

另外園區大型餐廳因建築物年久失修，已停頓多年。曾智勇說，目前已加快腳步整修，預計7月中重新開幕，屆時可容納60桌用餐數，遊客能停留在園區內更久時間，更深入了解原住民文化。去年遭颱風破壞嚴重的原住民傳統家屋，目前同樣在緊急整修中，預計7月中能完工。

(中時)