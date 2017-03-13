2017「松菸Lab新主藝」徵件開跑 最高補助50萬

2017「松菸Lab新主藝」徵件正式開跑，最高補助50萬。即日起至3月27日，徵求表演藝術領域的個人新創作品提案，入選者將由松山文創園區分階段提供空間及創作經費 ，並在12月辦理公開演出。提案內容不限類型、鼓勵跨界。

松山文創園區於2014年7月成立「LAB創意實驗室」，將200坪的製菸工廠廠房，打造成排練場、劇場演出與新媒體展覽等多元使用場域，並以此為基地發展「Lab實驗啟動計畫」與「松菸Lab新主藝－創作徵選計畫」兩大自辦展演節目，並推出多檔展演合作。「松菸Lab新主藝－創作徵選計畫」自2015起開始，連續兩年推出共6檔節目，獲得相當多的評論與肯定，葉名樺《寂靜敲門》與劉冠詳《野外》的作品獲得「第十四屆台新藝術獎第四季提名」，周瑞祥《Animator》的作品獲得「第十五屆台新藝術獎第四季提名」，其中林宜瑾《彩虹的盡頭》更獲得「2016台新藝術獎年度入圍」的肯定！而劉冠詳的作品《野外》、魏雋展作品《LAB貳號－穴居》也分別獲邀在「2016台北詩歌節」、「基隆文化中心島嶼劇場」邀請再演。

此外，｢松菸Lab新主藝-創作徵選計畫｣除提供排練空間及行銷宣傳等資源，將邀請表演藝術專業人士，歷年來曾陸續邀請到雲門2藝術總監鄭宗龍、金枝演社首席演員施冬麟等，擔任「陪伴創作顧問」參與製作過程的對話、提供諮詢。

「松菸Lab新主藝 - 創作徵選計畫」徵件日期自即日起至3月27日止，僅接受電子申請，歡迎年滿18歲的個人創作者，更多資訊詳見松山文創園區官網最新消息，或洽詢松山文創園區營運中心邱小姐，電話(02)2765-1388分機124

(中時)