女性永續發展科學週演講 啟發好奇心

唐獎「女性永續發展科學週」今天邀請中央研究院院士余淑美到東海大學專題演講，聽完演講的學生都說受益良多，一改過去對基改作物的印象，有機會將會繼續研究。

成功大學接受唐獎基金會委辦唐獎「女性永續發展科學週」活動，今天下午邀請中央研究院院士余淑美以「如何永續生產糧食」為題，在東海大學求真廳舉行第2場專題演講，包括東海大學、台中一中、台中女中及東大附中的學生擠爆會場，座無虛席，還有學生席地而坐專注聆聽。

余淑美在演講中提到人類在未來幾十年所面臨的挑戰之一，就是如何填補糧食缺口，為什麼需要基因工程技術改良作物？因為可以快速、精確、效率高、經濟、基因多樣性等。至於基因工程改良食品對人及環境安全性，她覺得是安全的，基改食物在胃部幾乎消化殆盡，變成營養被吸收。

這場演講先由東海大學副研發長林惠真擔任引言人，在余淑美演講結束後，成功大學校長蘇慧貞接著說，希望透過系列活動帶動年輕的科學家，沒有完整答案反而更好，可以啟發年輕族群的好奇心，想到新的問號，就是今天來的目的，可以看到很多全球性的問題，鏈結國外女科學家。

東海大學生命科學系生物醫學組三年級學生黃千昊在聽完演講後指出，這是場科普類型的演講，現在大家對基改食品都有既定印象，透過科學大數據說明基改工程如何進行，儘管有風險，但卻是勢在必行。

台中女中高三學生呂紹寧表示，一般人都覺得基改食物不好，但根據研究發現，到目前並沒有對人體不好，而且基改是取植物好的基因轉殖，雖然外界覺得只有20、30年的觀察時間還不夠長，但她覺得既然是取植物好基因轉殖，應該是沒有問題。

台中女中高三學生余美香說，過去對基改食物有很大的誤解，現在有數據及圖表說明，感覺沒有想像中那麼危險，未來有很大的潛能，有機會她會去研究。1060313

(中央社)