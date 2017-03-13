胡牌疝氣發作 陸9旬老翁術後竟這樣問
大陸湖北省漢口市一名9旬老翁日前打麻將過度興奮疝氣發作，痛到趴在桌上。牌友將他送醫時，老翁仍大喊讓他打完這一局。術後，老翁問的第一句話居然是「何時能再打牌」，令人哭笑不得。
長江網報導，這名趙姓老翁今年已經90歲，3年前學會打牌後便成為麻將迷，天天都要上牌桌消磨時間。
他日前和幾個牌友一起打麻將，正打得興致高漲時，突然感覺右側腹股溝區一陣劇烈的疼痛，但還是強忍著疼痛繼續玩，後來疼得實在受不了，癱倒在麻將桌上。
周圍的牌友趕緊將他扶起，準備送往附近醫院，可趙爺爺不肯，嘴裡還一直念叨著「我馬上就胡了，讓我打完這一局！」
送醫後，醫生發現老翁是右側腹股溝疝氣，肚皮上像掛了個大蘋果，手術過程更發現老翁的腸子因缺血已經發紫，若再晚一點恐使腸子壞死，後果不堪設想。
由於手術是局部麻醉，醫護人員在手術過程中不斷與老翁交談好引開他的注意力，當被問到「從什麼時候開始打麻將」時，老翁的精神又來了，興致勃勃地對醫護人員講著麻將經。
手術結束後，趙爺爺也不問病情，反而纏著醫生問「我以後還能不能打麻將呀，何時可以出院打麻將？」問話句句不離麻將，讓醫生們都哭笑不得。
有醫生更表示「這位90歲高齡的老人十分迷戀麻將。從入院到現在，已經跟我們提過20次麻將了。」1060313
(中央社)
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