桃衛局約談遠東油脂 乳瑪琳僅罰240萬元

桃園市政府衛生局今天對遠東油脂開罰240萬元。（葉臻攝）

遠東油脂公司上周被爆出使用逾期原料重製乳瑪琳，桃園市政府衛生局截至目前為止已要求各大通路商在今天中午12點前下架所有違規產品，並派出55人稽查245處販賣點，總計下架672.85公斤違規產品。

衛生局也在今天約談約談遠東公司負責人，全面考量該公司應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益與該公司之資力，根據衛福部「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」，裁罰該公司新臺幣240萬元罰鍰之外，並依據食品安全衛生管理法第49-2條規定會辦相關單位沒入或追繳該18項產品不法所得。

(中時)