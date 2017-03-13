保育類黑翅鳶落難 農夫巡田水救一命
苗栗市一名農夫12日傍晚巡田水時，在灌溉水溝裡發現一隻雙腳有腳鍊、疑似受到驚嚇不會飛行的二級保育類動物黑翅鳶，經過簡單的安置後，今天上午送往苗栗縣農業處自然生態保育科進行觀察。
縣農業處表示，黑翅鳶雖是保育類猛禽，但因體型跟一般大型的鷹類相比較為嬌小，身長約30公分左右，所以不容易在野外看到牠的蹤跡，不過也要呼籲民眾一旦發現受傷的禽類，可以先以黑布或是大外套蓋住禽類的頭部，避開利爪及彎鉤的鳥喙，不要餵食、灌水，放到留有孔隙的紙箱內，通知1999專線，會有專人跟民眾聯絡。
自然生態保育科指出，紙箱會比犬籠之類有鐵絲構造的容器來得好的原因在於猛禽類的翅膀如果伸張，萬一穿過鐵絲，鼓動翅膀容易造成骨折或是羽毛斷裂，容易影響救傷成功率，先讓禽類維持靜置狀態較佳。
這隻被拾獲的黑翅鳶因腳上留有皮質的腳環鏈，保育人員懷疑應是從小被人豢養，因此逃脫後沒有野外覓食能力，飛行能力也不佳，送往獸醫處檢查後，確認為亞成鳥，無外傷，會先送往野生動物收容所進行訓練，擇日再行野放。
(中時)
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