新聞深喉嚨》「重層嚇阻」=「先發制人」＋「城市巷戰」 國軍的黑色幽默？

中天新聞提供

2014年「太陽花學運」以來，以時代力量主席黃國昌為首的一批「覺醒公民」們，迫使台灣走在一條矛盾的死路上！一方面用「反服貿」來包裝「反中」；一方面又說自己不反區域經貿整合，寄望於美日主導的「TPP」。在美國總統川普上任之後，退出「TPP」已成定局，但更打臉的是，美國退出之後，原本是「TPP」假想敵的中國大陸，與尚未加入的韓國獲邀參加即將於14日在智利舉行的「TPP」成員國會議。大陸外交部證實，正積極考慮參加。外界預料，在這次會議上，TPP國家可能提議與大陸開啟新的自貿談判。《美國之音》評論指出，隨著川普的當選，中國大陸目前更有可能主導談判。主辦國智利的外交部國際經濟總司司長納薩也表示：「中國人想要成為領袖，成為標準制定者。這跟以前很不一樣」。若是中國大陸真的取代美國成為「TPP」的主導者…，台灣該怎麼辦？在「TPP」與「RCEP」這兩張天羅地網之下，台灣還有什麼生路？

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行事作風高調好比「007」的「共諜」，引爆了一場史上最詭異的「共諜案」！調查局掌握情資，指大陸籍男子周泓旭接受大陸國台辦指示，以唸書名義來台發展共諜組織，長期吸收我台中央部會級官員，調查發現，該陸生近日想吸收外交部一名官員，並以招待旅遊方式作為誘因，要該官員赴日本交付外交機密資料，調查局國家安全維護處9日晚間以現行犯將這名陸生逮捕，移送台北地檢署複訊，檢方向法院聲請羈押獲准。官方透露的這段案情疑雲重重，倒是掀起一陣不分青紅皂白的「獵巫」行動，有人刻意肉搜周泓旭的臉書好友，都是泛藍的政治人物或名人，暗示勾結；王丹還以發現新大陸的口吻，昭告周泓旭的帳號是「中國共產黨萬歲噢耶」的縮寫，簡直挑戰國人智商下限，更有許多特定媒體炒作周泓旭是「共青團」成員等等。這麼「離奇」的「共諜案」，到底隱藏著什麼政治目的？

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甚囂塵上的「陰謀論」之一，就是拿正好破獲「共諜案」來「帶風向」，護航被罵到臭頭的《保防法》。果不其然，立刻就有匿名的消息來源，稱政府潛伏5000以上共諜云云，民進黨立委隨即跟進開記者會，又說要「健全國家情報系統」，又推一個《反滲透法》。但如今《新聞深喉嚨》質疑的是，眼下綠委結合特定媒體「群魔亂舞」，「綠色恐怖」虎視眈眈，而蔡總統上任後，8月親自任命了調查局長蔡清祥，1月分視察調查局還有正式新聞稿發布，稱總統指示研擬保防專法，結果擬出了一個人權大倒退的「東廠法」，蔡總統說句話吧，怎麼好像都不甘妳的事？

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近日陸軍特戰指揮部政戰主任文天佑少將調任陸軍第10軍團政戰主任一職，讓特戰指揮部政戰主任一職出缺，因此許多現階政戰上校都希望能晉任此一職務，並在今年7月1日晉升少將。原本陸軍司令部已安排國防部政戰局副處長張維新上校接任，但卻傳出國防部高層遭到某位「南部常上政論節目的民進黨立委」施壓，讓原本不在候選名單內的國防部財務中心政戰主任唐明德上校，意外進入人評會。民進黨上次執政，末期爆發軍中賣官弊案，沒想到這次民進黨執政還不到一年，就敢關說人事，完全執政，完全腐敗，未來還有什麼做不出來？

國軍新軍事戰略調整為「防衛固守、重層嚇阻」，被質疑和過去「防衛固守、有效嚇阻」並無差異。但根據13日《風傳媒》報導，這項戰略調整表雖僅有兩字差異，但實際上國軍防衛戰略已從「被動轉主動」，將不再等著挨打，一旦解放軍「準備」武力犯台，國軍將不排除「先發制人」。報導還寫到：「過去只能在承受共軍第一擊後才反擊。未來只要敵情威脅明確，我方有足夠預警情資研判共軍即將攻台，事前三軍統帥可能就會先授權國防部長準備第一擊」。這…其中有什麼誤會嗎？而根據《中國時報》報導，所謂「重層嚇阻」的另一個環節，則是前國防部副部長林中斌倡議多年的「多重嚇阻」主張，即台灣以「水泥叢林的游擊戰」對付共軍戰機、軍艦、飛彈的高科技戰爭，讓中共知道若攻台，必定傷亡慘烈，動手前會三思。至於台灣真有人願打都市游擊戰？林中斌認為，中南部有人會這樣做，不要用北部的觀點看…。這其中到底又有什麼誤會啦？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)