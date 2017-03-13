苗栗市玉清宮善舉 再捐救護車

苗栗市玉清宮繼去年捐3台復康巴士、1輛消防車後，今年再度撙節270萬經費，捐贈救護車一輛，今天舉行新車交接祈福儀式。(江詩筑攝)

供奉關聖帝君長年香火鼎盛的苗栗市玉清宮奉行公益不餘遺力，每年撙節經費相繼捐給苗栗縣消防局多輛勤務車、消防車，13日再度捐贈1輛造價270萬的救護車，配備有最新型的履帶式搬運椅、血氧濃度分析儀及一組價值35萬元的電動擔架床，可有效預防救護人員長期因搬運造成的職業傷害。

苗栗縣長徐耀昌、消防局長徐新淵、民政處長彭基山及玉清宮董事長魏俊傑、董監事等人共同參與新車交接祈福儀式，祈求行車平安，徐耀昌也特別為救護車掛上平安符。

(中時)