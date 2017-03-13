口誤扯金溥聰也涉銷單 林武忠臉書道歉

高雄市議員林武忠因幫選民銷單交通罰單，被判圖利罪定讞，喪失議員資格，林武忠當天在接受電話訪問卻又因口誤，扯上前國民黨秘書長金溥聰也涉嫌銷單，林武忠除在媒體登道歉啟事，並在個人臉書向金溥聰道歉。

林武忠在臉書發文「本人林武忠於106年2月17日接受媒體訪問時，因身處環境吵雜，一時口誤指稱金溥聰先生亦曾涉嫌銷單，惟事後查明並無此情，本人在此特為澄清，並對金溥聰先生因本人一時口誤而遭受社會誤解導致名譽受損，致上最誠摯之歉意」。

林武忠接受記者訪問時也澄清說，當天心情相當沉重，當時接到記者電話時，情緒很激動，加上人在外頭聲音吵雜，沒聽清楚記者問題，他要表達的是「金溥聰曾經點名段宜康也曾經銷單過，這是大家都知道的事，不是金溥聰也有銷單」。

林武忠說，對於口誤造成金溥聰被誤會，他相當的不好意思，希望外界不要搞錯。1060313

(中央社)