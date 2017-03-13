美韓大規模軍演 陸：盼多做有利事
美國與南韓今天展開大規模軍事演習。中國大陸外交部發言人華春瑩表示，當前朝鮮半島局勢高度敏感複雜，有關方面應多做有利於促進半島局勢緩和、維護本地區和平穩定的事，而不是相反。
日前中國大陸外交部部長王毅在兩會記者會上表示，解決半島問題應堅持半島無核化與機制轉換雙軌並行的思路，同時提出北韓暫停核武試驗活動、美韓暫停大規模軍演的雙暫停建議。
不過，美韓並未理會王毅的建議，原先預訂的軍演計畫仍在今天如期舉行。
環球網報導，華春瑩在今天的例行記者會上表示，中方就朝鮮半島問題提出的雙暫停倡議和雙軌並行思路是一個整體。雙暫停倡議是著眼於緩和半島當前緊張局勢，著眼於為重啟對話協商找到突破口；雙軌並行思路是為了推進半島無核化進程，實現半島和地區的長治久安。
她指出，上述建議反映半島問題的現實，抓住目前問題的焦點，也照顧各方最緊迫的關切，符合聯合國安理會決議的努力方向，是客觀公正、合情合理、現實可行的設計。
華春瑩表示，希望有關各方從維護半島和平穩定和實現半島無核化的大目標出發，對此進行認真研究，做出建設性回應。中方對於如何破解當前半島困局持開放態度，歡迎各方提出更好的建議。1060313
(中央社)
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