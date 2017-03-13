前世情人跟定你 祖孫三代同天生日
新北市男子祁書弘的岳母、妻子、女兒，生命中相當重要的3個女人，都是同一天生日，因為機率相當低，好像中了樂透一樣。祁書弘說，「超級難得，沒想到我這輩子如此幸運」。
祁書弘說，女兒是前世的情人，老婆是這輩子的情人，沒有岳母的養育與教育，也不會有緣分和老婆攜手一生。「我沒想到這輩子會如此幸運，遇到兩個生日同一天的情人。」
兩代人同一天出生的情況就已經很少見，祖孫三代同一天出生更罕見，這種情況的機率相當低。祁書弘說，就連原本習慣過農曆生日的岳母，現在也為了孫女，改過國曆生日，大家一起熱鬧慶祝，將來可以一起分享蛋糕。
新北市五股戶政事務所主任陳冬玲今天表示，去年10月，祁書弘到戶政事務所為女兒祁芷瑄辦出生登記時，櫃臺人員發現新生兒女嬰，與母親王麗雅，都是10月24日出生，直呼「好巧喔」。
祁書弘說，自己的岳母廖芝莉也是10月24日同一天生日。他表示，「三代同天生日，可說是超級難得。」
祁書弘說，由於是自然產，當初與妻子並沒有特別選擇要讓女兒在哪天出生，沒想到很恰巧的寶貝女兒選擇在與孩子的媽媽生日當天，呱呱墜地，與大家見面。家人都很開心，認為很特別，老天自有安排。
一家三代同天生日，機率相當低。一家三代的「女性」同一天生日，機率更低。女嬰的媽媽王麗雅說，不但女兒與自己同天生日，更巧合的是，她的母親廖芝莉也是10月24日生日，「以後想忘掉媽媽和女兒的生日，都很難了。」
新北市府民政局表示，推出多項婚育政策，包括未婚聯誼、聯合婚禮、生育津貼等，鼓勵民眾結婚生子。105年新生兒出生數位居全國第一，人數有3萬4524人，希望一起為全國拚「生產力」。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。