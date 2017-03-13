車上藏毒遇警逃逸 男子三峽自撞遭逮

我要評比

樹林警分局今天凌晨巡邏看到一輛貨車形跡可疑，上前盤查時貨車加速逃逸。警方動員圍捕時，發現貨車在三峽區自撞分隔島，隨即在車上查獲毒品。

今天凌晨零時35分，樹林分局山佳所員警巡邏時，發現一輛可疑貨車已發動引擎停靠在路邊，上前盤查，李姓駕駛假意要拿證件，便加速逃逸。

警方旋即追捕並依規定通報攔截圍捕，李嫌往三峽市區逃逸，最後於三峽區國光、民生街口自行衝撞分隔島，警方隨後以優勢警力將李嫌逮捕，現場無人員受傷。

警方在現場查獲毒品，並發現李嫌駕駛的車輛，是竊取友人的自小貨車。全案依毒品危害防制條例、竊盜及妨害公務等罪嫌移送偵辦。1060313

(中央社)