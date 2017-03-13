唐獎女性永續科學週 請水稻教母談糧食

唐獎「女性永續發展科學週」今年邁入第二屆，中央研究院院士余淑美今天下午在東海大學發表「如何永續生產糧食」專題演講，吸引高中生、大學生前來聆聽。

成功大學承受唐獎委託，舉辦女性永續發展科學週「Gro Brundtland Week of Women in Sustai nable Development」活動，今年邁入第二屆，昨日在成功大學開幕後啟動一系列活動，第2站來到東海大學基礎科學館求真廳，邀請余淑美主講。

演講的引言人東海大學副研發長暨生命科學系教授林惠真表示，余淑美在台灣學界享有「水稻教母」之譽，面對全球氣候極端變化，透過研究水稻基因的功能，找出超過20種水稻的「有用基因」。

林惠真指出，因而增加產量、抵抗極端氣候條件或減少施肥，提升水稻產量，並建立了「台灣水稻基因突變種原庫」，係為全球研究水稻基金功能最重要的資源之一。余淑美來自務農家庭，現場實務結合研究，讓她在2014年獲台灣傑出女科學家獎。

余淑美指出，因全球人口快速生長，但極端氣候卻又讓作物減少產量，糧食永續生產變得重要。傳統育種技術費時、費力，在極端氣候、急速增加的人口壓力下，如何生產足夠的糧食，是人類未來將面臨的挑戰。

余淑美指出，永續農業生產糧食，可用快速、精確、效率高、經濟、基因多樣性的基因工程改良作物。基改工程可提高作物產量、減少肥料、農藥使用、耐逆境，經過嚴格動物安全評估、增加營養成分、防止糧食產生黃麴毒素、對應快速增加的人口。

余淑美說，傳統與現代的互補，有機耕種保護環境，而基改工程技術減少病蟲害及環境逆境造成的作物損失，達到糧食安全、健康糧食、環境永續的目標。

今年榮獲「格羅．布倫特蘭獎」（Gro BrundtlandAward）的5位得主，分別是來自葉門的Fathiah Zakham、印度的FarahFathima、烏干達的Phyllis Awor、約旦的Wafa Al-Jamal及台灣的顏怡君，5人今天都出席專題演講。

專題演講吸引台中一中、台中女中、東大附中、東海大學學生們前來聆聽，會後，學生除與余淑美討論演講內容外，更有學生把握機會與「格羅．布倫特蘭獎」的5位得主進行交流。1060313

(中央社)