遠東油脂產品 嘉義縣下架102公斤
嘉義縣衛生局今天全體總動員，全面清查遠東油脂逾期原料再製產品，一整天下來共稽查186家，下架回收102公斤。
衛生局稽查小組今天除了稽查早餐店外，也稽查販售遠東油脂的中盤商、超商賣場、烘焙業、餐飲業等共186家，下架回收102公斤。
衛生局指出，稽查早餐業店82家、販售業66家、烘焙業32家、餐飲業5家、製造業1家；其中有8家早餐業者已將使用的遠東油脂產品下架，待回收數量有54.56公斤。
在稽查早餐店調理與販售場所時，衛生局人員發現有業者的冷凍藏庫食材未覆蓋保存、處理即時熟食未配戴手套、工作人員配戴飾物等缺失，現場責令業者立即改正。
衛生局表示，食品業者如有使用遠東油脂逾期原料再製產品，應依據食品安全衛生管理法規定立即停止製造、加工、販賣，並辦理回收，同時通報衛生主管機關。
若業者未依規定辦理回收，經查獲仍販售或使用違規產品，將依法處以新台幣3萬至300萬元罰鍰；衛生局也呼籲民眾如發現業者仍繼續使用，請立即通報衛生局，以確保民眾食的安全。1060313
(中央社)
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