可飛北韓斬首 美在韓部署灰鷹無人機

美軍著手在韓國部署先進「薩德」（THAAD）反導系統，以因應北韓的「持續挑釁」後短短幾天，周一又宣布，已開始在駐韓美軍群山基地部署攻擊無人機。

據路透與韓聯社報導，「灰鷹」（Gray Eagle）無人機系統（UAS）在韓國部署，是美軍每個師都廣泛部署「灰鷹連」計畫的一部分。

美軍「灰鷹」將與深入敵後的特種部隊搭配運用，可望發揮最大的威力。負責處理、應用及傳播圖像情報的配套人力，也將與「灰鷹連」一同駐韓。而駐在黃海之東、韓西海岸的群山「灰鷹連」，將在北至38度線的韓國空域巡航，搜集北韓軍隊情報，或是在軍情告急時北飛平壤，執行「斬首」任務，從空中精確打擊金正恩等北韓首腦機關，摧毀戰爭指揮部。而韓軍預料，「灰鷹」入韓將觸動北韓敏感神經。

連級「灰鷹」無人攻擊機部隊裝備12架「灰鷹」，配屬美軍第2師第2航空旅。

駐韓美軍發言人布希（Christopher Bush）在聲明中說，「灰鷹」能顯著增加駐韓美軍及韓國夥伴情報蒐集，監視與偵察能力。

「灰鷹」（MQ-1C）是由「捕食者」（MQ-1）改良的最新型無人攻擊機，長8米，翼展17米，屬於中空長續航力無人機，能以時速280公里不停飛行30個小時，作戰半徑覆蓋朝鮮半島，可晝夜連續高畫質監控半島全境。

此外，「灰鷹」可掛載4枚射程約8公里的「地獄火」（Hellfire）反坦克飛彈與4枚最新的GBU-44/B「蝰蛇打擊」（Viper Strike）小型精確制導炸彈，能直接打擊兩韓軍事分界線以北的主要目標。

「灰鷹」2015年曾在群山基地首度試飛，並順利透過無線信號，向比翼齊飛的一架AH-64「阿帕契」（Apache）武裝直升機傳遞情報。駐韓美軍原本計畫，要在「有事時」臨時向半島出動「灰鷹」，如今決定常駐韓國，顯示對北韓核威脅愈演愈烈的高度警惕。另外，駐韓美軍麾下的無人偵察機還有營級部隊配備的RQ-11B「渡鴉」（Raven）無人機，以及旅級部隊配備的RQ-7B「幻影」（Shadow）無人機。

(中時電子報)