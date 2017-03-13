戴正吳賞罰分明 夏普獎金提高到平均4個月

夏普社長戴正吳13日在大阪堺市總公司召開記者會，宣布夏普2017年度平均1年發放4個月的獎金。雖較2016年度的2個月獎金增加一倍，但是將依個人對業績的貢獻程度，發放1至8個月不等的獎金。由此可看出戴正吳堅持「賞罰分明」的人事方針。

夏普針對對業績和提高品牌價值特別有貢獻的員工還增設「社長特別獎」，在薪水和獎金之外，還另外有獎勵。

戴正吳還表示，為確保優秀人才，將擴大招募應屆的新員工以及非應屆畢業的新員工。目前計劃招募2018年4月到職的員工人數為2017年4月到職者的2倍。新員工若表現優異，進公司半年後即可有機會大幅調薪，此作法也刷新了夏普的評等、薪資制度。

(中時)