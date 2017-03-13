遠東油脂商品 新北下架破4409公斤

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新北市衛生局13日持續追查遠東油脂公司問題商品下架狀況，共查核餐飲業、烘焙業、工廠及雜糧行等101家業者，業者皆已自主下架，累積下架商品已突破4409公斤。

衛生局表示，已追查36家餐飲業、19家販售業、23家烘焙業、3家工廠、6家物流業及14家雜糧行，業者都已自主下架，並與遠東油脂公司聯絡退貨事宜，累積下架已達4407.49公斤。

(中時)