綠島受重油污染 海底清出380公斤油泥

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綠島遭排放重油污染，除了海岸外，還有部分油泥沉入海底。潛水教練和志工昨天前往探勘清除，約於今天下午4時左右已經將海底油泥清除完畢，2天共清除約380公斤油泥。

人稱潛水天堂的綠島9日遭不明船舶排放油污，污染的範圍將近8公里長。環保署接獲訊息後隨即動員前往綠島，並與其他單位包含台東縣環保局、行政院海岸巡防署等依職掌權責及分工責任區，持續進行岸際油污染巡查與清除作業。

海下部分的清理則由環保署派出的海事人員及志工協助清除。環保署水保處副處長劉瑞祥說，海下油污部分已於今天下午4時左右清除完畢，目前確認中寮港區及向外左右兩側各100公尺，水深10公尺處都已經沒有油泥身影。

環保署統計，昨天開始至今天下午海下油污共清除約380公斤油泥。不過，由於氣象海流等因素，未來會持續潛水勘查，一有發現就會處理。1060313

(中央社)