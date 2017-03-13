杜特蒂清廉以身作則 拍賣獲贈賓士車

為以身作則帶動清廉風氣，菲律賓總統杜特蒂正在拍賣別人送他的大禮一輛賓士轎車，賣車所得將用於補助政府扶貧計劃。

杜特蒂昨晚在所屬政黨自由菲人-國民力量黨（PDP-Laban）的建黨35週年慶祝活動上說，「那人送我一輛賓士車，我婉謝了他的好意，但他硬是把車子留在馬拉坎南宮。」

他透露，這輛車仍停在總統府衛隊院區。

馬拉坎南宮今天傳送了杜特蒂致詞文字紀錄。

杜特蒂補充，納卯市的人都知道他從不開轎車，只擁有一輛1988年款的皮卡車（Pick-Up）。

去年競選時喊出掃毒、肅貪口號的杜特蒂說，他不容許政府官員有貪汙情事，「不論送車者有錢沒錢，我都不會接受，因為一旦收下這輛車，我就失去肅貪的道德高點。」

杜特蒂表示正在拍賣這輛名貴汽車，賣車所得將用於補助政府扶貧計劃。

他沒有公開送車者的身份。1060313

(中央社)