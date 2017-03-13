俄國革命百年紀念 5大關鍵時刻一覽

我要評比

俄羅斯今年迎來1917年2月革命和10月革命的100週年紀念日，在布爾什維克領導下，這場革命推翻了沙皇專制統治，為成立蘇聯鋪路。

以下5個發生於1917年的關鍵時刻，在俄羅斯人民及領導人心中留下難以磨滅的集體記憶。

●騷亂爆發

不滿糧食短缺的示威者1917年3月8日（儒略曆2月23日）走上彼得格勒（Petrograd，即今日的聖彼得堡）街頭。

在數以千計民眾的支持下，這場抗議活動很快演變成大規模罷工，軍方奉命平息暴動。

然而，許多部隊開始與示威者站在同一陣線，迫使俄羅斯沙皇尼古拉斯二世（Tsar Nicholas II）做出讓步。

●尼古拉斯二世退位

當尼古拉斯二世裝備簡陋的部隊為第一次世界大戰奮力作戰時，國內示威者要求增加麵包供應，並且斥責君主體制。

「末代沙皇」尼古拉斯二世目睹被衝突撕裂的國家陷入混亂，最終於1917年3月15日（ 儒略曆3月2日）退位。

尼古拉斯二世退位後不久，臨時政府成立，但很快又被布爾什維克推翻。

新政府逮捕尼古拉斯二世一家，將他們帶往西伯利亞和位於烏拉（Urals）山脈東麓的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg），1918年槍決尼古拉斯二世一家，再將他們的遺體藏起。

●列寧返俄

別名列寧（Lenin）的革命領袖弗拉基米爾．伊里奇．烏里揚諾夫（Vladimir Ilyich Ulyanov）自我流放西歐多年後，聽聞尼古拉斯二世退位，於1917年4月16日（儒略曆4月3日）返回俄羅斯。

在當時與俄為敵的德國協助下，列寧和其他異議分子搭乘火車越過斯堪的那維亞（Scandinavia）回到彼得格勒。

列寧抵達俄國後，隨即向布爾什維克支持者發表演說，指責新的臨時政府和那些呼籲與君主主義者和解的人。

幾個月後，臨時政府將布爾什維克團體列為非法組織，列寧開始躲藏並逃至芬蘭。

他1917年稍後再度返回俄羅斯，領導10月革命。

●攻擊冬宮

曙光號巡洋艦（Aurora）1917年11月7日（儒略曆10月25日）晚向昔日沙皇皇宮、臨時政府所在地的冬宮開炮，發出進攻信號。

在列寧領導下，布爾什維克部隊奪下彼得格勒重要基礎建設和政府建築物的控制權，不流血地占領冬宮。

●列寧政府

列寧1917年11月9日（儒略曆10月27日）成立蘇聯人民委員會（Sovnarkom），為蘇維埃聯盟奠定基礎。未來的蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）和革命人士托洛斯基（Leon Trotsky）都是委員會成員。

列寧拒絕與反對布爾什維克政變的溫和左派共享權力，促使他成立安全部隊，負責處決及監禁列寧政權的敵人。

列寧政府稍後與反對布爾什維克的白軍（White Army）部隊發生流血內戰，白軍戰敗後，1922年蘇聯成立。（譯者：中央社劉文瑜）1060313

(中央社)