過期乳瑪琳 桃園重罰遠東油脂公司

桃園市衛生局約談遠東油脂公司，針對過期乳瑪琳重製油品事件裁罰新台幣240萬元罰鍰，並追繳該18項產品不法所得。

有關遠東油脂公司使用逾期原料重製，上週末至目前為止，桃園市已要求各大通路商應下架所有違規產品，並派出55人，稽查245處，計下架違規產品672.85公斤，至今已未見相關違規產品陳列販售。

另監督遠東油脂公司回收數，目前已累積896.39公斤。1060313

(中央社)