鐵路高架化噪音 中市府促台鐵4月前改善

台中市鐵路高架化去年通車後，沿線住戶多次反映噪音影響安寧，台中市政府今天說，台鐵允諾今年4月底前完成改善，而環保局也將督促台鐵如期完成。

台中鐵路高架化去年通車後，平交道的交通危險已消失，但沿線多處居民陳情噪音影響安寧。台中市政府環保局為此與台鐵進行監測，發現確有多處不符噪音管制標準。

市府指出，台鐵去年12月開始針對高架化沿線進行噪音改善，工程主要分為兩部分，一是橋梁振動結構，以橋梁箱型梁內澆置制振混凝土進行改善，以減少振動所產生的噪音；另一是列車通過道岔的衝擊音及輪軌摩擦音，現階段已將隔音牆加高並在軌道區加裝吸音材，以及設置中央隔音牆來改善。

環保局長白智榮表示，除了持續追蹤台鐵在4月底完成改善外，更要求台鐵舉行改善說明會，向鄰近民眾、里長及民意代表說明，也聆聽居民意見，以符合民眾期待。1060313

(中央社)