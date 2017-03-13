美經濟利多激勵 香港股市勁揚

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香港股市今天勁揚超過1%，主因新公布的數據顯示，美國新增工作機會多於預期，凸顯這個世界最大經濟體的情況持續改善。

恆生指數上漲1.11%，或261點，收在23829.67點。國企股指數上漲1.9%，收在10258.71點。

上海證交所綜合指數上漲0.76%，或24.26點，收在3237.02點；深圳證交所綜指上漲0.81%，或16.25點，收在2029.89點。1060313

(中央社)