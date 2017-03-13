山老鼠假裝遊客 警方查獲兩組人馬
去年梅姬颱風過後接連受到大雨影響，宜蘭溪床累積許多遭土石掩埋的漂流木。有兩組山老鼠人馬昨天趁假日車多時，混充遊客上山在溪床盜木，遭警方攔查送法辦。
受到去年梅姬颱風影響，宜蘭山區許多珍貴林木漂流至溪床遭掩埋。最近因西瓜農開始在溪床整地，漂流木陸續出土，引來竊賊覬覦，警方加派人手巡邏溪床及相關聯外道路。
宜蘭縣警察局三星分局今天說，昨天有兩組山老鼠人馬假藉假日遊客上山的車輛較多，混入車陣後再前往當地溪床行竊珍貴漂流木，殊不知犯行已被盯上。警方隨即會同林務局單位前往查緝，並在山老鼠竊嫌車內共起出4塊一級珍貴林木扁柏木頭，相關3名犯嫌坦承犯行不諱，全案已依侵占罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060313
(中央社)
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