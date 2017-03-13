澎湖縣長陳光復 頒贈莊秉祥榮譽縣民證 並歡迎新任憲兵隊長吳炳賢
澎湖縣憲兵隊長莊秉祥將榮升屏東憲兵隊隊長，13日上午偕同新任憲兵隊長吳炳賢，前往縣府拜會縣長陳光復。陳縣長感謝莊隊長在澎湖服務期間的付出，特頒贈榮譽縣民證，也祝福一路順風，未來更上層樓，也誠摯歡迎吳炳賢抵澎履新。
陳光復肯定莊秉祥隊長在澎湖服務期間，主動投入澎湖地區治安，風災復原工作，積極參與縣內捐血活動、執行地方巡邏、協助檢察官打擊犯罪、檢肅不法、協力防區軍紀維護等工作。他也盼莊隊長不忘協助行銷澎湖之美，有空多回來澎湖看看老朋友。莊秉祥表示，在澎服務期間感謝陳縣長協助與支持，未來在屏東服務期間將協助行銷澎湖之美。
莊秉祥在澎湖憲兵隊隊長任職期間，曾經歷莫蘭蒂颱風及梅姬颱風等氣候風災，為使民眾能恢復良好的生活環境，率領官兵全力進行災後復原任務。另外，率領所屬官兵全力投入澎湖地區治安、交通秩序維護工作，積極防治犯罪、檢肅不法，持續推動各項憲政工作及執行各項重大專案勤務，有效保護地區人安全，維護社會治安，績效卓著。
新任憲兵隊長吳炳賢，自基隆憲兵隊中校副隊長榮升，憲校指職預官班6期90年班、憲正規91期95年班，陸院指參正規班102年班，曾任排長、運輸官、憲兵官、連長、情報調查官、參謀主任、科長、副營長、人事參謀官、副隊長等職務，軍旅資歷完整。
(中時)
關鍵字：澎湖
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