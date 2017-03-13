澎湖辦理浮潛指導員、水上摩托車活動安全教育研習班
澎湖夏季的旅遊活動，親水、戲水是行程中重要的一個項目，尤其澎湖海域乾淨、清澈，海底擁有五彩繽紛的珊瑚礁及豐富的生態景觀，各項水域遊憩活動更是旅遊業者精心安排及遊客趨之若鶩精彩行程。
澎湖國家風景區管理處為維護遊客戲水時的安全，並提升旅遊業從業人員的專業技能，將分別於3月27、28日（星期一、二）辦理「浮潛指導員（含複訓班）訓練」，以及3月29、30日（星期三、四）辦理「水上摩托車活動安全教育研習班」，歡迎水域遊憩活動經營業者、觀光旅遊相關從業人員或有興趣民眾踴躍報名參加。
本次研習特別邀請國立澎湖科技大學-海洋遊憩系蘇焉教授籌組教練團，教授學員各項水上摩托車的安全規範、技巧、救援法等相關知識及技能，以及浮潛活動安全知識與帶領技巧，減少浮潛事故發生，落實水域遊憩活動的安全與品質；學員全程參與並經術科測驗合格者，由澎管處發給研習證書，對於帶領遊客從事活動將更具保障性。
相關活動報名方式及報名表，請至澎管處網站查詢。或洽澎管處管理課索取報名表。
為顧及參訓學員之安全及教學品質，本次研習班「浮潛指導員訓練」名額以50人為限，「水上摩托車活動安全教育研習班」名額以30人為限，報名截止日期為106年3月23日止，有意參加之觀光旅遊業者、民眾，請儘速把握時間踴躍報名，以免錯失機會。
(中時)
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