傅崐萁戰北市長？　洪秀柱給予祝福

洪秀柱（左）傍晚訪視頭份市青年蜂農劉國科（右一），了解青年養蜂經驗談。（黎薇攝）

國民黨主席洪秀柱今南下苗栗拜訪基層黨工，傍晚到頭份市青年蜂農劉國科經營的「蜂之蜜」店面了解青年養蜂甘苦。

媒體詢問花蓮縣長傅崐萁有意轉戰台北市長，洪秀柱稱讚傅縣長是五星級縣長，將來的人生規畫都予以祝福，至於台北市長人選在黨內也有黨內機制與程序，很多事都要經過大家討論，「祝福傅縣長，他確實是個非常不錯的縣長」。

(中時)